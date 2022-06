Paris Saint-Germain: accordo con Galtier, ma prima l'addio a Pochettino

QUASI FATTA

Pronto un indennizzo da 10 milioni di ero al Nizza per liberare il tecnico. Il Milan monitora la situazione Renato Sanches, che potrebbe riabbracciare il suo ex allenatore

Christophe Galtier sarà il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Secondo L'Equipe, ormai si attende solo l'ufficialità. I parigini sono pronti a pagare un indennizzo di 10 milioni di euro al Nizza, con cui il tecnico francese aveva ancora due anni di contratto. Prima però dovrà essere ufficializzata la separazione con l'attuale allenatore Mauricio Pochettino.

Il Psg pagherà 15 milioni per la buon'uscita a lui e ai quattro membri del suo staff: Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino. L'annuncio dovrebbe arrivare giovedì 23 giugno, consentendo a Galtier di essere regolarmente presente al raduno della squadra previsto per il 4 luglio. L'arrivo di Galtier sulla panchina del Paris Saint-Germain potrebbe rappresentare un problema per il Milan. Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui uno dei primi regali di Al-Khelaifi, assieme a Skriniar, potrebbe essere Renato Sanches. Il portoghese è uno degli obiettivi principali dei rossoneri, in cerca del sostituto di Frank Kessie. Ma sul centrocampista è piombato il Psg, che spaventa non solo per la sua ormai famigerata capacità economica, ma anche per altri due buoni motivi: il nuovo consulente per il mercato dei parigini è Luis Campos, lo stesso che ha portato Renato Sanches al Lille, ma chi può fare ancora di più la differenza è proprio Galtier. Il marsigliese è stato il suo allenatore sempre ai tempi del Lille, e con lui ha vinto la Ligue 1 nel 2021.

