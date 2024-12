Al centro di possibili voci su un suo addio alla Roma in direzione Boca Juniors, Leandro Paredes ha provato a fare chiarezza nel post-Atalanta: "Ho vissuto due mesi difficili ma ho sempre pensato alla Roma - ha detto l'argentino -. Mi trovo bene e non ho mai pensato di andare via. Ranieri mi ha cambiato mentalità".