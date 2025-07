Papu Gomez, visite mediche e prima foto con la maglia del Padova: "Faremo una bella stagione"

Potrebbe essere più in forma dei tempi dell'Atalanta, certamente si è mantenuto integro a livello muscolare. Filtra soddisfazione dagli ambienti del calcio Padova, dove è attesa entro 24 ore la firma del contratto che legherà il Papu Gomez, al secolo Alejandro Darío Gómez, campione del mondo nel 2022 con l'Argentina in Qatar e successivamente fermato dall'antidoping fino a ottobre di quest'anno. La firma in calce a un contratto di due anni con opzione di rinnovo per altri dodici mesi che prevede una cifra attorno ai 500mila euro più bonus, per un campione del passato che a 37 anni prova a rilanciarsi in un campionato, quello di Serie B, che il Padova, nobile decaduta nel 2013 in Serie D, prova a vivere da protagonista.