PAPU GOMEZ: "DOPO LA SQUALIFICA VORREI TORNAR A GIOCARE IN ITALIA"

Alejandro Gomez non vede l'ora di tornare a giocare dopo la squalifica per doping. Il calciatore argentino ne ha parlato in un'intervista a L'Eco di Bergamo spiegando quali siano i suoi obiettivi: "Voglio tornare a giocare. La squalifica scade nel 2025 e sto già lavorando per rientrare. Mi alleno ogni giorno, ho tanta voglia di tornare in campo. Vorrei farlo in Italia, magari in Serie A o B, oppure all’estero se necessario. Dopo, penserò a diventare procuratore".