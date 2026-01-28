"Paolo Maldini alla Lazio". Svista clamorosa sul sito della Lega Serie A e i tifosi se la ridono...
In un periodo in cui il calciomercato della Lazio fa molto discutere, a rendersi involontaria protagonista di un meme diventato subito virale è stata a sorpresa la Lega Serie A: "Paolo Maldini passa dall'Atalanta alla Lazio", è l'annuncio comparso sul portale web dell'associazione che organizza il massimo campionato professionistico di calcio e che ha fatto subito il giro del web, soprattutto tra i tifosi laziali.
Battute e commenti sarcastici hanno invaso i social prendendo di mira l’evidente gaffe istituzionale: “Va bene che è un po’ anziano, ma Paolo Maldini ci piace come possibile erede di Romagnoli”, ha scritto ironicamente un tifoso biancoceleste, riassumendo lo spirito generale della reazione online. La Lega Serie A ha poi corretto l’errore, sostituendo il nome con quello corretto, Daniel Maldini.
