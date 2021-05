Panchina Juve: Mihajlovic e Gattuso, gli outsider si fanno avanti

IN CORSA

Mentre Pirlo si gioca l'accesso alla Champions, resta incertezza sul futuro allenatore dei bianconeri

La sola cosa certa è che c'è ancora tanta incertezza: mentre Pirlo si gioca l'accesso in Champions negli ultimi 90 minuti di campionato, sul futuro della panchina bianconera restano ancora parecchi interrogativi, anche perché se l'obiettivo minimo non fosse centrato (la Champions appunto) con l'Europa League le cose potrebbero radicalmente cambiare. Al di là delle frasi di circostanza, le possibilità che Pirlo rimanga sono prossime allo zero: fino a quindici giorni fa il successore designato pareva essere Max Allegri, ora però non è più così. L'ex tecnico bianconero resta un candidato ma non è pienamente convinto del progetto, dialoga da giorni ormai con il Real Madrid e nel caso lasciasse è pronto a subentrare a Zidane. Prontissimo. Al momento immaginare invece Zizou a Torino è fantasioso, senza Champions da escludere. E così, nella rosa dei papabili (di cui fino a un mese faceva parte anche Gasperini) in ascesa ci sono due outsider che potrebbero inopinatamente sbaragliare la concorrenza e contendersi poi la panchina juventina: Gattuso e Mihajlovic.

Di Gattuso avevamo scritto in tempi non sospetti, quando il suo accordo con la Fiorentina pareva già cosa fatta. Non è invece così, nel senso che la Juve ha provato (e sta tuttora provando) a mettersi di mezzo, per guadagnare tempo e tenere aperto il dialogo con l'attuale allenatore del Napoli che per indole, carattere, capacità è visto come una soluzione ottimale per la ricostruzione. Caratteristiche che ha anche Mihajlovic, sempre piaciuto ad Andrea Agnelli e già in passato vicino alla Juve. Lo stesso Sinisa, che domenica prossima incrocia proprio i bianconeri negli ultimi infuocati minuti di questo campionato, ha lasciato intendere che "tutto può succedere". Outsider in ascesa dunque, un po' come lo è stato per diverse stagioni Simone Inzaghi, molto legato a Fabio Paratici, ma ora pronto a legarsi nuovamente con la Lazio.