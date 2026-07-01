Chelsea, ufficiale Palestra: "Sono in uno dei migliori club al mondo, il gioco di Xabi mi entusiasma"

Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo aver salutato l'Atalanta, il difensore italiano ha firmato il proprio contratto con il Chelsea, che ha annunciato l'acquisto tramite un comunicato ufficiale: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale italiano Marco Palestra proveniente dall'Atalanta, club di Serie A. Il ventunenne ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per la preparazione pre-campionato sotto la guida dell'allenatore Xabi Alonso". Affare da 55 milioni di euro più bonus e 10% su futura rivendita.
Le parole
Ai canali ufficiali del club londinese, Palestra ha parlato dei motivi che l'hanno portato a scegliere il Chelsea, preferendolo all'Inter: "Molte cose mi hanno convinto a unirmi al Chelsea, uno dei migliori club al mondo. Sono davvero entusiasta di iniziare. Ho sentito l'energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto. Non vedo l'ora di iniziare, di rivedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore". E poi conclude: "Abbiamo tantissimi giocatori di talento, una rosa fortissima e un allenatore come Xabi. Mi ha spiegato come vuole che giochiamo, ed è una prospettiva entusiasmante, e non vediamo l'ora di competere in Premier League".
Il saluto all'Atalanta
"Sono arrivato a Bergamo da bambino. L’Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai. Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie", le sue parole di saluto all'Atalanta pubblicate sul proprio canale Instagram.