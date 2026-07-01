Chelsea, ufficiale Palestra: "Sono in uno dei migliori club al mondo, il gioco di Xabi mi entusiasma"

Ai canali ufficiali del club londinese, Palestra ha parlato dei motivi che l'hanno portato a scegliere il Chelsea, preferendolo all'Inter: "Molte cose mi hanno convinto a unirmi al Chelsea, uno dei migliori club al mondo. Sono davvero entusiasta di iniziare. Ho sentito l'energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto. Non vedo l'ora di iniziare, di rivedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore". E poi conclude: "Abbiamo tantissimi giocatori di talento, una rosa fortissima e un allenatore come Xabi. Mi ha spiegato come vuole che giochiamo, ed è una prospettiva entusiasmante, e non vediamo l'ora di competere in Premier League".