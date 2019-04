Palermo, via Stellone: ufficiale Delio Rossi in panchina

24/04/2019

A quattro giornate dalla fine della regular season, il Palermo si trova al terzo posto in Serie B a tre punti di distanza dalla promozione diretta e con una partita in meno rispetto al Lecce, ma il pareggio interno contro il Padova ha fatto infuriare il presidente Foschi che ha deciso di allontanare Stellone, affidando la squadra a Delio Rossi anche senza l'appoggio della squadra. Secondo le ricostruzioni, infatti, capitan Nestorovski si sarebbe assunto tutte le responsabilità del pareggio contro il Padova difendendo l'operato di Stellone, ma non è bastato per far cambiare idea al presidente che ha invece contestato le scelte tattiche dell'ex allenatore e l'utilizzo di giocatori fuori ruolo, in moduli non congeniali".



"Quando è stato esonerato Tedino siete stati voi a prendervi la responsabilità, oggi l’assumo io - ha detto Foschi ai giocatori -. E, se sbaglio, lo faccio da solo. Il nuovo allenatore avrà tempo e modo per farvi ritornare forti come meritate“. Il nuovo allenatore è appunto Delio Rossi, di nuovo al Palermo otto anni dopo l'ultima volta.



"L’U.S. Città di Palermo comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Delio Rossi. Il tecnico, che si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2019, dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al “Tenente Onorato di Boccadifalco (a porte chiuse). L’allenatore romagnolo ha già guidato i rosanero dal 2009 al 2011, ottenendo in entrambe le stagioni la qualificazione alla UEFA Europa League e disputando la fase a gironi della competizione europea e la finale della Coppa Italia 2010/2011".