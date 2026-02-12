Tuchel vicino al rinnovo con l'Inghilterra fino al 2028

La Federcalcio inglese dovrebbe annunciare in mattinata il rinnovo del contratto di Thomas Tuchel come commissario tecnico dell'Inghilterra fino al 2028. L'attuale accordo del tecnico tedesco sarebbe scaduto al termine dell'imminente Coppa del Mondo, in programma in estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada: i vertici federali però hanno deciso di anticipare i tempi dopo l'ottima campagna di qualificazione disputata dai Three Lions, e soprattutto preoccupati per il corteggiamento del Manchester United, alla ricerca di un nuovo allenatore permanente dopo l'esonero di Ruben Amorin, sostituito fino al termine della stagione da Michael Carrick. Secondo quanto riportato dal Times, l'intesa prevede che Tuchel resti alla guida della nazionale anche per gli Europei del 2028, che si disputeranno nel Regno Unito e in Irlanda, con semifinali e finale in programma a Wembley. Un progetto a lungo termine che avrebbe convinto l'allenatore ex Chelsea e Bayern Monaco, 52 anni, entusiasta di poter guidare l'Inghilterra anche nella rassegna continentale "casalinga". Tuchel sarà presente questa sera a Bruxelles per il sorteggio della Nations League, occasione in cui potrebbe commentare ufficialmente il nuovo accordo.