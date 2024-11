PALERMO, LUCIONI DICE ADDIO: CONTRATTO RISOLTO

Una buonuscita per dirsi addio. Si separano le strade del difensore Fabio Lucioni e del Palermo. Il trentasettenne, arrivato lo scorso anno e, in questa stagione finito ai margini del progetto tecnico del club e dell'allenatore Alessio Dionisi, ha concordato con la società rosanero la risoluzione del contratto, che aveva come scadenza giugno 2025. Il centrale difensivo ha fatto i conti con molti problemi fisici, da un problema all'anca durante un'amichevole estiva a un successivo riacutizzarsi dell'infiammazione. Sulle sue tracce c'è già una formazione del campionato di serie B, il Cosenza. Nella nota ufficiale i saluti sono stringati: "A Fabio i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".