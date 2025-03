Palermo, Dionisi verso la conferma

Il Palermo non riesce a spiccare definitivamente il volo, ma per il momento la panchina di Alessio Dionisi non è a rischio. Questo quanto rivelato da Ginaluca di Marzio, dopo la cocente sconfitta interna contro la Cremonese, capace di ribaltare il risultato da 2-0 a 2-3 nei venti minuti finali. Il ds Osti si era mosso per sondare allenatori che avrebbero potuto sostituire l'ex Sassuolo ma dopo alcuni colloqui e valutazioni interne alla società, non è stato individuato un tecnico che possa migliorare la situazione attuale. In più, la società vorrebbe portare a termine la stagione con Dionisi per iniziare un nuovo progetto dal prossimo anno. I rosanero attualmente, dopo l'ultimo passo falso contro la Cremonese, sono scivolati fuori dalla zona playoff, che però rimane a un solo punto di distanza.