Rodrigo Palacio dice basta a 40 anni: "Grazie di tutto calcio"

L'ADDIO

L'ex attaccante argentino si dà al basket: in campo con il Garegnano in Serie D

Rodrigo Palacio, rimasto a 40 anni senza contratto dopo l'ultima stagione al Brescia, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. "Molte grazie di tutto calcio" il tweet del Trenza, 13 stagioni in Italia con le maglie di Genoa, Inter, Bologna e Brescia. Per l'argentino, però, il futuro sarà ancora in campo, ma su un parquet, visto che ha recentemente debuttato in Serie D di basket, con la maglia della Polisportiva Garegnano, squadra dell'omonimo quartiere di Milano.

Dal 2009 in Italia, Palacio ha dimostrato il suo valore anche nel nostro Paese dove ha segnato 128 gol, ma è senza dubbio al Boca Juniors dove si è tolto le maggiori soddisfazioni, vincendo 3 campionati argentini, una Coppa Libertadores, 1 Coppa Sudamericana e 3 Recopa Sudamericana.

La pallacanestro è sempre stata una grande passione dell’ex attaccante che ora ha deciso di cambiare strada. Canotta numero 4, ruolo playmaker, il Trenza ha fatto il suo debutto ufficiale qualche giorno fa: 4 punti alla prima, 14 nella seconda gara. E nel week-end ci sarà il via al campionato.

Una passione non casuale quella di Palacio, nato nella stessa città di Manu Ginobili (4 titoli Nba con gli Spurs, un oro olimpico, uno scudetto e una Eurolega con la Virtus Bologna, tanto per citare alcuni risultati). Già nel 2019, sempre con un video sui social, lo avevamo visto impegnato in una sfida con il compagno Santander, durante il ritiro in Austria del Bologna.

IL BOCA GLI RENDE OMAGGIO