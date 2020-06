Ora è ufficiale: Mertens ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2022

LA FIRMA

Adesso è ufficiale: Dries Mertens si è legato al Napoli fino al 2022 (con un' opzione fino al 2023). Ieri sera è arrivata la firma del giocatore, questo pomeriggio, nelle ore che precedono la finale di Coppa Italia con la Juventus, il presidente De Laurentiis ha sottoscritto l’accordo. Il rinnovo era da qualche tempo soltanto una formalità, dopo mesi di voci che davano il giocatore in partenza. Ora Mertens, che ha già battuto il record di gol in maglia azzurra, può concentrarsi sull'obiettivo Coppa Italia.

Poco meno di un mese fa sembrava certo l'approdo del belga, 33 anni, all'Inter di Antonio Conte che pensava, così, di risolvere il problema della partenza di Lautaro Martinez con un giocatore a parametro zero. L'offerta di Marotta sembrava irrinunciabile e invece, a sorpresa, Mertens, che sembrava ai ferri corti con De Laurentiis, ha deciso di legarsi a vita al Napoli. Tanto che si pensa alla possibilità che resti in azzurro, con altri ruoli, anche a fine carriera.