Mercato

Onana può finire in Turchia: accordo tra lo United e il Trabzonspor

06 Set 2025 - 17:34

Da settimane alle porte, André Onana potrebbe adesso finire in Turchia. Il Manchester United infatti, ha raggiunto l'intesa con il Trabzonspor per un prestito annuale: toccherà adesso all'ex Inter decidere se accettare o meno il trasferimento.

