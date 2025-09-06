Onana può finire in Turchia: accordo tra lo United e il Trabzonspor
06 Set 2025 - 17:34
06 Set 2025 - 17:34
Da settimane alle porte, André Onana potrebbe adesso finire in Turchia. Il Manchester United infatti, ha raggiunto l'intesa con il Trabzonspor per un prestito annuale: toccherà adesso all'ex Inter decidere se accettare o meno il trasferimento.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)