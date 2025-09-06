Fenerbahce, sogno Zidane per il dopo Mourinho: contatti già avviati

Il Fenerbahce è in cerca di un nuovo allenatore dopo aver esonerato José Mourinho e secondo i media locali il club turco starebbe puntando a un grande colpo: Zinedine Zidane. Come riporta il quotidiano Sabah, infatti, il presidente Ali Koç sarebbe intenzionato a puntare su un nome di grande richiamo internazionale e avrebbe già allacciato i primi contatti tra le parti ottenendo, a quanto pare, un'intesa preliminare su una possibile collaborazione. Resterebbero da definire i dettagli economici e contrattuali, ma il ritorno in panchina del tecnico non sarebbe affatto da escludere.