Inter, i dirigenti del Galatasaray: "Calhanoglu vuole venire da noi, se non è oggi sarà domani"

Il Galatasaray non molla Hakan Calhanoglu. Durante la presentazione di Ilkay Gundogan, in arrivo dal Manchester City, i dirigenti del club turco hanno parlato in conferenza stampa anche del centrocampista dell'Inter, promettendo che presto l'ex Milan tornarà in patria: “lkay ha detto che il Galatasaray era l’amore della sua infanzia e ha accettato di fare grandi sacrifici. Pur avendo un contratto solido e ottime condizioni al City, ha deciso di lasciare l’Inghilterra. Il nostro club non ha speso nulla per il cartellino e il trasferimento si è concluso a condizioni davvero favorevoli. Anche Hakan ha voluto venire, ma le circostanze non lo hanno permesso. Se non è oggi, sarà domani: siamo convinti che prima o poi vestirà la maglia del Galatasaray. Deve guardare al percorso di İlkay e prenderlo a modello. In fondo Hakan è ancora giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di chiudere la carriera qui".