Robin Olsen ha deciso di lasciare l'Aston Villa alla scadenza del contratto per tornare in Svezia dove vestirà la maglia del Malmoe. Il portiere è cresciuto proprio nel club scandinavo. Il trentacinquenne ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2018-2019 e quella del Cagliari in quella successiva. L'estremo difensore conta anche 76 presenze con la nazionale svedese.