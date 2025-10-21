Logo SportMediaset

Mercato

Bayern Monaco, Kompany rinnova fino al 2029

21 Ott 2025 - 12:27
© Getty Images

© Getty Images

Il Bayern Monaco e Vincent Kompany hanno prolungato il loro contratto fino al 30 giugno 2029. L'attuale accordo dell'allenatore sarebbe scaduto nell'estate del 2027. Lo rende noto lo stesso club bavarese in una nota. Kompany, 39 anni, è arrivato a Monaco dal Burnley FC in Inghilterra prima della stagione 2024/25 e ha guidato la squadra alla vittoria del titolo di Bundesliga al suo primo anno. Il belga ha anche vinto la Supercoppa con il Bayern all'inizio di questa stagione. "Sono grato, onorato e desidero ringraziare il Bayern per la fiducia e l'ambiente di lavoro che mi hanno riservato fin dal primo giorno. Mi sembra di essere qui da molto più tempo e di conoscere bene il club. È stata un'esperienza fantastica finora. Abbiamo iniziato un percorso meraviglioso. Continuiamo a lavorare sodo e a festeggiare ancora tanti successi!", ha dichiarato Kompany. 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:00
Torino, Nkounkou più vicino al riscatto
13:15
Marsiglia, Endrick nel mirino per gennaio
12:27
Bayern Monaco, Kompany rinnova fino al 2029
11:15
Sergio Ramos: "Voglio continuare al Monterrey"
11:01
Nottingham Forest, panchina affidata a Sean Dyche