Marsiglia, Endrick nel mirino per gennaio

Il prestito di Endrick nella sessione invernale di mercato sembra sempre più possibile. Il brasiliano non trova minuti al Real Madrid e i Blancos vorrebbero provare a rilanciarlo in un'altra squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fichajes, sulle tracce del classe 2006 ci sarebbero Siviglia e Real Sociedad ma il club più interessato sembrerebbe il Marsiglia. De Zerbi ha necessità di rinforzare l'attacco e avrebbe indicato Endrick come una priorità per gennaio. L'OM ci aveva già provato durante l'estate, senza però instaurare una trattativa vera e propria. Ora vorrebbe tentare nuovamente l'assalto attraverso un prestito con diritto di riscatto.