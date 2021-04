Non solo il Clasico Barça-Real: su Halland c'è anche il Manchester City

CACCIA AL BOMBER

Secondo i giornali inglesi la squadra di Guardiola vuole l'attaccante norvegese per il dopo Aguero

La giornata spagnola di Raiola e del padre di Haaland ha scatenato la fantasia di chi ha visto riproporre sul mercato una delle rivalità più sentite al mondo. Il Real Madrid si è mosso prima ma il nuovo Barcellona di Laporta ha individuato nell'attaccante norvegese il nome da cui far ripartire il calcio catalano. Non ci si può limitare, però, soltanto al derby di Spagna. Anche il Manchester City è disposto a entrare nella lotta per Haaland, individuato come il centravanti perfetto per il dopo Aguero.

In pratica si sa dove l'attaccante del Borussia Dortmund non andrà: al Bayern Monaco, che ha fatto sapere di essere già a posto così, e al Psg, che tra rinnovi pesanti come quelli di Mbappé e Neymar e il sogno Messi, ha altri pensieri e soldi da spendere in altro modo. I giornali inglesi danno per certo il pressing del City che ha stanziato un tesoretto per puntare su un bomber di livello che sostituisca Aguero. Bisogna vedere fino a dove i proprietari della squadra di Guardiola sono disposti a spingersi, considerando che il Borussia ha recentemente fatto sapere di non voler scendere da una valutazione di 180 milioni a cui va aggiunto uno stipendio lordo per il giocatore vicino ai 36 milioni a stagione.

