Dalla Spagna: Raiola e il padre di Haaland dal Barcellona

DALLA SPAGNA

I due sono sbarcati a El Prat in mattinata e poi prelevati da un uomo di fiducia di Laporta

Una notizia clamorosa rimbalza dalla Spagna e riguarda il futuro di Erling Haaland. Il suo agente Mino Raiola e il padre dell'attaccante del Borussia Dortmund sono sbarcati in mattinata al terminal dei voli privati dell'aeroporto El Prat di Barcellona e poi prelevati dall'autista e addetto alla sicurezza del presidente Joan Laporta. A riferirlo il 'Mundo Deportivo' e 'Sport' nella loro edizione on line. Il norvegese è un obiettivo di mercato del club blaugrana ma non solo. Su di lui c'è il forte interesse anche del Real Madrid.

Il Barcellona dunque stringe per Haaland per superare la concorrenza del Real Madrid ma non solo. Nei giorni scorsi, sempre dalla Spagna, il club Blanco veniva dato in netto vantaggio nella corsa al bomber del Borussia Dortmund: addirittura se lo sarebbe già assicurato per una cifra vicina ai 140 milioni di euro. Raiola ha già parlato recentemente con la dirigenza del club tedesco, con cui il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2024.

