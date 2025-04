"Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria. Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi". Così Roberto Mancini sceglie i social network per smentire le voci di un suo imminente impegno diretto nella Sampdoria come direttore tecnico. Su X l'ex ct della Nazionale ha quindi aggiunto che "spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore".