NIENTE REAL PER NACHO FERNANDEZ: "NON MI HA CHIAMATO. SONO MOLTO FELICE IN ARABIA"

Nacho Fernandez non tornerà al Real Madrid. Il giocatore spagnolo ha spiegato in un'intervista a Radio COPE di trovarsi a proprio agio in Arabia Saudita dove gioca per l'Al Qadsiah: "Non sono stato chiamato… Se dovessero chiamarmi cosa farei? Non ci pensavo nemmeno. Ho ben chiara la decisione che ho preso, sapendo che avrei giocato 30, 40 o 50 partite non sarebbe cambiata la mia idea. Sono molto felice qui, devo soffrire con il Real Madrid come tifoso".