Mercato

Leverkusen, pronto un risarcimento di 6 milioni di euro per Ten Hag

02 Set 2025 - 17:25

Secondo quanto riportato da Bild, il Bayer Leverkusen sarebbe pronto a risarcire con 6 milioni di euro il suo ormai ex tecnico Erik Ten Hag, esonerato nella giornata di ieri dopo solo tre partite alla guida delle Aspirine. L'allenatore olandese, intanto, tramite la sua agenzia si è espresso così sulla decisione del club tedesco: "Quest’estate sono partiti giocatori chiave che avevano contribuito ai successi passati. La dirigenza non mi ha concesso né il tempo né la fiducia necessari, e ho avuto la sensazione che il rapporto non si basasse su una reale fiducia reciproca". Nonostante la sorpresa e il disappunto, Ten Hag ci ha tenuto a ringraziare i tifosi, augurando alla squadra il meglio per la stagione. 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:25
Leverkusen, pronto un risarcimento di 6 milioni di euro per Ten Hag
16:50
Il Fenerbahce cede il portiere Livakovic al Girona
16:10
Porto: arriva Kiwior in prestito dall'Arsenal
16:00
Galatasaray, ecco Gundogan: "Si è realizzato un sogno"
15:45
Ufficiale: l'ex Spezia e Reggina David Strelec al Middlesbrough