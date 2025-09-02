Leverkusen, pronto un risarcimento di 6 milioni di euro per Ten Hag

Secondo quanto riportato da Bild, il Bayer Leverkusen sarebbe pronto a risarcire con 6 milioni di euro il suo ormai ex tecnico Erik Ten Hag, esonerato nella giornata di ieri dopo solo tre partite alla guida delle Aspirine. L'allenatore olandese, intanto, tramite la sua agenzia si è espresso così sulla decisione del club tedesco: "Quest’estate sono partiti giocatori chiave che avevano contribuito ai successi passati. La dirigenza non mi ha concesso né il tempo né la fiducia necessari, e ho avuto la sensazione che il rapporto non si basasse su una reale fiducia reciproca". Nonostante la sorpresa e il disappunto, Ten Hag ci ha tenuto a ringraziare i tifosi, augurando alla squadra il meglio per la stagione.