Galatasaray, ecco Gundogan: "Si è realizzato un sogno"

İlkay Gundoğan è atterrato a Istanbul, pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Galatasaray. Ai giornalisti presenti in aeroporto ha dichiarato: "Sono molto emozionato. Sono sempre stato un grande tifoso del Galatasaray, tutta la mia famiglia lo è. Ho sempre seguito la squadra e per noi questo è un giorno di grande orgoglio. Ho sempre immaginato di poter indossare questa maglia, ed era un mio desiderio sin da bambino." Il centrocampista arriva dal Manchester City, con cui ha collezionato 358 presenze, 65 gol e 47 assist.