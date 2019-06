Neymar torna a casa: il Barcellona lo aspetta a braccia aperte

18/06/2019

Momento intenso per Neymar: non solo i guai giudiziari , ma anche il più che possibile ritorno al Barcellona. Il Psg l'ha praticamente scaricato per voce del presidente Al-Khelaifi e dalla Spagna non si stanno facendo scappare l'occasione di riportare a casa l'attaccante brasiliano. I media brasiliani e quelli catalani sono sicuri e parlano già di trattativa in fase avanzata. I francesi non lo svendono e quindi l'offerta dei blaugrana è di quelle importanti: 100 milioni di euro più due-tre contropartite tecniche. I giocatori papabili sono Umtiti, Rakitic e Dembelé.



Dopo due anni con molti bassi e pochi alti l'esperienza di Neymar sotto la Tour Eiffel sta per concludersi. Tanti infortuni e poche vittorie, soprattutto fallito per due volte l'assalto alla Champions League.Tutti benedicono il suo ritorno al Barça e anche Tite, ex ct del Brasile, è sicuro: "Deve andare dove è stato felice". La MSN è pronta a riformarsi.