Il Barcellona è pronto a sferrare l'assalto finale per far tornare in blaugrana Neymar. Secondo quanto riporta 'Marca', che cita la radio 'RAC1' e 'Deportes Cuatro', è partita in direzione Parigi una spedizione guidata da Oscar Grau, amministratore delegato del Barça, accompagnato da altri rappresentanti del club come Abidal, Javier Bordas e Andre' Cury. Previsti incontri con il Paris Saint-Germain e con il brasiliano per definire l'accordo.