Il tempo passa, mancano solo 9 giorni alla chiusura del mercato e la telenovela Neymar sembra ancora lontana da una conclusione. Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, il Barcellona sembra più lontano dal brasiliano. Come riporta 'Le Parisien', il Psg sta cercando di convincere Ousmane Dembéléa tornare in Francia come parziale contropartita dell'affare, ma in Catalogna non si schiodano dalla loro posizione: vogliono prendere O'Ney in prestito con diritto di riscatto, non obbligatorio.