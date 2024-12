"I giorni in cui le squadre non vendevano giocatori, a meno che i flussi di entrate non fossero così grandi, sono finiti. Quindi penso che i nostri flussi di entrate non siano dove vogliamo che siano". Così il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, commentando i problemi del club con il Fair Play Finanziario della Premier League. Howe ha poi ammesso di "non poter garantire" che il club non venderà alcuni giocatori nella sessione di calciomercato di gennaio.