Tutto su Garnacho: le pretese dello United non spaventano il Napoli. Piace anche Yeremay

La richiesta del Manchester United è altissima: 60 milioni di sterline, circa 71 milioni di euro. Ma il Napoli non si spaventa ed è pronto ad aspettare per arrivare a consegnare ad Antonio Conte il nome destinato a riempiere il vuoto lasciato dalla partenza di Kvaratskhelia direzione Psg: Alejandro Garnacho. Pazienza, dunque, in attesa che i Red Devils abbassino le pretese per il talento di 20 anni che, nato a Madrid ma di nazionalità argentina, verrebbe di corsa a giocare nello stadio che porta il nome di Maradona e nella squadra dove il Pibe de oro è stato un idolo intramontabile. Un aspetto su cui il Napoli può far forza, nonostante il tecnico dei Red Devils Amorim punti sul giocatore e anche nella sfida di giovedì in Premier League contro il Southampton lo ha schierato titolare e lasciato in campo per tutta la partita. Secondo il 'Corriere del Mezzogiorno' il club azzurro avrebbe già trovato un'intesa con Garnacho per l'ingaggio. Ora c'è da trovare quella con lo United: la strada è in salita ma McTominay insegna. E proprio lo scozzese avrebbe convinto l'amico ed ex compagno a raggiungerlo.