Napoli: ufficiale Olivera, Anguissa riscattato dal Fulham a titolo definitivo

UFFICIALE

Il doppio annuncio del presidente De Laurentiis: il terzino dal Getafe a titolo definitivo, per il centrocampista al club inglese 15 milioni di euro in tre anni

"Caro Frank, che piacere averti ancora con noi". Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il presidente del Napoli De Laurentiis ha annunciato che Anguissa resterà in azzurro. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di Frank Anguissa a titolo definitivo", si legge sul sito del club azzurro, che verserà nelle casse del club inglese 15 milioni di euro divisi in tre rate annuali da 5 milioni. Il numero uno del Napoli ha poi ufficializzato l'acquisto del terzino uruguaiano Mathias Olivera a titolo definitivo dal Getafe: "Benvenuto Mathias!". Dodici milioni di euro il costo dell'operazione. © Getty Images

"Resterà sicuramente con noi", aveva detto parlando di Anguissa lo stesso De Laurentiis nel corso della conferenza di presentazione del ritiro di Dimaro. In questa stagione con la maglia del Napoli il centrocampista camerunese classe 1995 ha collezionato 30 presenze tra Serie A ed Europa League.

è il secondo rinforzo sul mercato per il Napoli dopo Kvaratskhelia. Il terzino uruguaiano è arrivato martedì da Madrid a Villa Stuart a Roma per effettuare le visite mediche. Per il giocatore, entrato anche nel giro della nazionale uruguaiana dove ha debuttato lo scorso 28 gennaio contro il Paraguay, contratto della durata di cinque anni da 1,3 milioni a stagione per iniziare e salirà fino a 1,9.