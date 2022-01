Napoli, tutto fatto per Tuanzebe: c'è l'accordo con lo United

PRIMO COLPO

Il difensore arriverà in azzurro con la formula del prestito secco

È Axel Tuanzebe il primo colpo del Napoli nel mercato invernale: nella notte il club azzurro ha raggiunto un accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino del difensore inglese di origini congolesi, attualmente in prestito all'Aston Villa. Stanto alle ultime indiscrezioni si tratterebbe di un prestito secco fissato a 500 mila euro. Al momento le parti non avrebbero ancora affrontato la questione di un eventuale diritto di riscatto a fine stagione. Spalletti dunque è pronto ad accogliere il rinforzo nel reparto arretrato che mancava dopo l'addio di Manolas.

Dopo gli ultimi giorni di trattativa serrata, Napoli e Manchester United hanno limato dunque la differenza tra domanda e offerta. In questa stagione con l'Aston Villa, Tuanzebe, classe 1997, ha collezionato 9 presenze in Premier League e due in Carabao Cup.