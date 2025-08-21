Logo SportMediaset
Mercato
napoli
CASTING PUNTA

Napoli, tre profili per sostituire Lukaku: Hojlund, Dovbyk e Arokodare

Gli azzurri stanno portando avanti più piste per riempire la casella lasciata libera da Big Rom

21 Ago 2025 - 13:04

Attaccante cercasi. Giovanni Manna in questi ultimi 10 giorni di mercato avrà parecchio lavoro da fare: oltre al vice Di Lorenzo (si va avanti a oltranza con il Siviglia per Juanlu) e il jolly offensivo (fatta una prima offerta al Lipsia per Elmas), sul tavolo del ds del Napoli c'è anche il dossier legato al centravanti. 

Dopo il Milan spunta anche il Napoli su Arokodare

© ipa | Dal 2023 al Genk, Arokodare ha siglato 27 gol in 68 presenze in tutte le competizioni con il club belga. Nella stagione 2025/26 appena iniziata, il classe 2000 ha lasciato il segno in occasione della gara persa contro lo Standard Liegi
Una pratica che gli azzurri pensavano di aver già risolto con l'acquisto di Lorenzo Lucca, poi l'infortunio e il relativo lungo stop di Romelu Lukaku hanno cambiato tutto: per difendere il tricolore e farsi valere in Champions League ad Antonio Conte serve un'altra punta. Preferibilmente con esperienza internazionale (per questo rimane fredda la pista che porta ad Andrea Pinamonti, proposto agli azzurri).

Napoli, ore frenetiche: c'è la prima offerta per Elmas, contatti continui per Juanlu

Il Napoli, come già fatto per quasi tutte le posizioni in questo mercato, ha aperto una sorta di casting per il nuovo 9. Sono infatti diversi i profili su cui i campani stanno lavorando concretamente. Il primo della lista è sicuramente Rasmus Hojlund. Il danese può lasciare Manchester in prestito (5+45 le condizioni che chiede lo United), ma chiede garanzie per il futuro: difficile che l'operazione vada in porto senza un obbligo di riscatto. Sull'ex Atalanta il Milan era in vantaggio, ma ora che i rossoneri hanno virato su Boniface il Napoli avrebbe strada libera. 
Anche il secondo candidato a sostituire Big Rom era stato accostato al Diavolo: Tolu Arokodare. Nigeriano, classe 2004, Arokodare da gennaio 2023 è il riferimento offensivo del Genk. In Belgio, nella scorsa stagione, ha vissuto la miglior stagione in carriera: 17 gol e 6 assist in 30 presenze. Un bottino sufficiente ad accendere tanti fari su di lui: Arokodare potrebbe partire per una cifra inferiore ai 30 milioni, ma rappresenta una sorta di scommessa non avendo esperienza in campo internazionale. 

Niente operazione per Lukaku: terapia conservativa, out dalla lista Champions

La terza opzione sul tavolo di Manna e De Laurentiis porta il nome di Artem Dovbyk. Il colosso ucraino, acquistato soltanto un anno fa dalla Roma per 30 milioni di euro dal Girona, non è considerato incedibile da Gasperini che nelle amichevoli precampionato gli ha preferito in molte occasioni il giovane Ferguson. Già nelle scorse settimane il nome del classe 1997 era stato proposto a diversi club, anche perché i giallorossi hanno bisogno di cedere per completare il mercato in entrata e per rispettare i paletti del Financial Fair Play. 

napoli
mercato napoli
lukaku
rasmus hojlund

