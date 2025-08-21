Napoli, tre profili per sostituire Lukaku: Hojlund, Dovbyk e Arokodare

Dopo il Milan spunta anche il Napoli su Arokodare
© ipa | Dal 2023 al Genk, Arokodare ha siglato 27 gol in 68 presenze in tutte le competizioni con il club belga. Nella stagione 2025/26 appena iniziata, il classe 2000 ha lasciato il segno in occasione della gara persa contro lo Standard Liegi
© ipa | Dal 2023 al Genk, Arokodare ha siglato 27 gol in 68 presenze in tutte le competizioni con il club belga. Nella stagione 2025/26 appena iniziata, il classe 2000 ha lasciato il segno in occasione della gara persa contro lo Standard Liegi
Commenti (0)