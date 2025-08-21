Napoli, tre profili per sostituire Lukaku: Hojlund, Dovbyk e Arokodare

Il Napoli, come già fatto per quasi tutte le posizioni in questo mercato, ha aperto una sorta di casting per il nuovo 9. Sono infatti diversi i profili su cui i campani stanno lavorando concretamente. Il primo della lista è sicuramente Rasmus Hojlund. Il danese può lasciare Manchester in prestito (5+45 le condizioni che chiede lo United), ma chiede garanzie per il futuro: difficile che l'operazione vada in porto senza un obbligo di riscatto. Sull'ex Atalanta il Milan era in vantaggio, ma ora che i rossoneri hanno virato su Boniface il Napoli avrebbe strada libera.

Anche il secondo candidato a sostituire Big Rom era stato accostato al Diavolo: Tolu Arokodare. Nigeriano, classe 2004, Arokodare da gennaio 2023 è il riferimento offensivo del Genk. In Belgio, nella scorsa stagione, ha vissuto la miglior stagione in carriera: 17 gol e 6 assist in 30 presenze. Un bottino sufficiente ad accendere tanti fari su di lui: Arokodare potrebbe partire per una cifra inferiore ai 30 milioni, ma rappresenta una sorta di scommessa non avendo esperienza in campo internazionale.