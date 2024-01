Napoli, è fatta per Traorè: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth

RINFORZO A CENTROCAMPO

Dopo Mazzocchi, un altro rinforzo per Mazzarri: settimana prossima le visite mediche dell'ex Sassuolo

© Getty Images Manca solo l'ufficialità ma ormai non ci sono più dubbi: Hamed Traorè è un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha raggiunto un'intesa con il Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, 5 in meno di quanto pagato dagli inglesi a gennaio 2023. Il centrocampista ivoriano sosterrà le visite mediche di rito la prossima settimana e quindi non andrà in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Per Traorè si tratta di un ritorno in Italia dove ha già vestito le maglie di Empoli e Sassuolo.

Secondo rinforzo per Mazzarri che, dopo Mazzocchi, è pronto ad abbracciare Traorè. L'ex Sassuolo, alla ricerca del rilancio dopo la poca fruttuosa avventura al Bournemouth (tra infortuni e malaria solo 10 presenze in Premier League in un anno), dovrà dare qualità al centrocampo del Napoli e andrà a riempire il buco lasciato da Elmas partito per Lipsia.

I movimenti a centrocampo, però, non dovrebbero essere finiti qua: il Napoli, infatti, sta insistendo anche per altri due centrocampisti, ovvero Orel Mangala del Nottingham Forest e Antonin Barak della Fiorentina.

