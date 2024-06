Napoli, tra mercoledì e giovedì la firma di Conte. E Gyokeres mette un like

MANOVRE AZZURRE

Il nuovo allenatore firmerà un contratto da 6 milioni a stagione, più bonus Champions e scudetto, fino al 2027 senza clausole

Dopo settimane di trattative ora non ci sono più dubbi: Antonio Conte sarà a breve il prossimo allenatore del Napoli. Di rientro dalle rispettive vacanze, l'allenatore salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis si incontreranno settimana prossima tra mercoledì e giovedì per mettere nero su bianco all'accordo. Con il club campano, Conte firmerà un contratto da 6 milioni a stagione, più bonus Champions e scudetto, fino al 2027 senza clausole.

Ultimi giorni da fidanzati per Conte e il Napoli, pronti a ufficializzare un matrimonio che tutta la città aspetta con ansia e trepidazione dopo un'annata orribile finita senza nemmeno la qualificazione in Europa. L'ex allenatore dell'Inter scalpita per il ritorno in panchina dopo l’ultima con il Tottenham datata 18 marzo 2023, contro il Southampton, prima della risoluzione

Conte porterà con sè il vice storico Stellini, i preparatori Coratti e Bruno, il match analyst Gianluca Conte (suo fratello), il collaboratore Elvis Abbruscato e Lele Oriali, campione del mondo nell’82 e futuro riferimento dello spogliatoio con cui ha già collaborato ai tempi della Nazionale e dell'Inter.

GYOKERES METTE IL 'LIKE', I TIFOSI SOGNANO

C'è un inaspettato 'like' in calce al post pubblicato dalla comunità '433' che annunciava l'accordo Conte-Napoli che infiamma i tifosi partenopei. E' quello di Viktor Gyokeres, attaccante svedese capocannoniere della Primeira portoghese con 29 gol, 43 in 50 partite comprese le coppe e grande gioiello di mercato seguito da mezza Europa. Da Victor (Osimhen) a Viktor (Gyokeres), i tifosi del Napoli possono sognare anche se l'obiettivo numero 1 al momento pare essere Romelu Lukaku, vecchio pallino dell'allenatore salentino.

