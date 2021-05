Napoli-Spalletti, legali al lavoro: pronto un biennale

PANCHINA AZZURRA

De Laurentiis deve ancora trovare un accordo con i componenti dello staff del tecnico toscano. Ma si farà

La fumata bianca è vicina. A meno di sorprese dell'ultima ora come accaduto con Conceiçao, già dato in arrivo e poi smentito dal presidente De Laurentiis, sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore del Napoli, destinato a raccogliere l'eredità di Rino Gattuso. Gli avvocati del tecnico toscano (legato all'Inter fino al 30 giugno) stanno ultimando la lettura della bozza del contratto. Pronto un biennale con un'opzione per il terzo anno da 3,2 milioni di euro a stagione. Il presidente azzurro, che sta gestendo personalmente la questione allenatore, deve ancora trovare un accordo con i componenti del suo staff, per cui è previsto un budget contenuto. Ma la strada è segnata. La presentazione dovrebbe avvenire la prossima settimana in un albergo di Roma.

Dopo dunque due anni di stop e la fine traumatica della sua avventura alla guida dell'Inter ora Spalletti, già contattato a gennaio quando De Laurentiis gli chiese la disponibilità in caso di esonero di Gattuso, è pronto a rimettersi in gioco in una piazza come quella di Napoli da risollevare nel morale causa mancata qualificazione alla Champions League quando tutto sembrava apparecchiato. L'allenatore di Certaldo sa già che pronti via potrebbe dover fare a meno di due big della rosa attuale, destinati a essere ceduti per fare cassa (gli indiziati principali sono Koulibaly e Fabian Ruiz) ma è uomo di temperamento e di esperienza, non solo in Italia ma anche in Russia, dove ha guidato per due stagioni lo Zenit San Pietroburgo portandolo alla conquista di due campionati, una Coppa di Russia e una Supercoppa. Il countdown per il suo arrivo sotto il Vesuvio è iniziato.