Napoli, no all'offerta del Galatasaray: Osimhen sarà ceduto a giugno. Juve tentata, ma gli ostacoli sono due

Giuntoli, al quale non è certo mancato il denaro in queste ultime sessioni di mercato, dovrebbe anche 'fare i conti' con la volontà di Thiago Motta, sempre il tecnico italo-brasiliano rimanga alla guida della Juve per la stagione 25/26. Non è un mistero infatti che l'ex allenatore del Bologna sia un grande estimatore di Joshua Zirkzee e voglia puntare su di lui per il post-Vlahovic. L'olandese, che il Manchester United non ha voluto cedere in prestito a gennaio, è destinato a lasciare la Premier in estate per riabbracciare la Serie A.