Napoli, Manna: "Comuzzo ci interessa, ma non c'è fretta. Saint Maximin complicato"

Ultime ore di mercato per il Napoli, con Giovanni Manna che ha sul suo taccuino due colpi da mettere a segno allo sprint. A partire da Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina. "Parliamo di un ragazzo di grandissima prospettiva, a cui noi siamo interessati. Non abbiamo nessuna fretta, non vogliamo andare oltre i parametri di quello che è il valore attuale del calciatore. Sappiamo che è complicato, speriamo di riuscirci", le parole del direttore sportivo azzurro a Dazn.