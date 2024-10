Napoli, Manna incontra gli agenti di Kvaratskhelia: passi avanti sul rinnovo

Dopo l'ennesima serata da protagonista di questo suo grande avvio di stagione per Khvicha Kvaratskhelia arrivano segnali incoraggianti anche sul fronte rinnovo di contratto. Come riporta Sky Sport, infatti, l'entourage del giocatore ha incontrato il ds del Napoli, Giovanni Manna, e altri incontri sono in programma per le prossime settimane. Al netto delle recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis, la distanza tra richiesta degli agenti e offerta del club si sta assottigliando, anche se è ancora presto per parlare di trattativa in via di definizione.