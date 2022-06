Napoli, Koulibaly può restare fino alla scadenza del contratto

NAPOLI

Il Barcellona non arriva alle richieste di De Laurentiis e il rinnovo è difficile: un ultimo anno in azzurro per il difensore

E se alla fine Kalidou Koulibaly restasse un ultimo anno al Napoli? La situazione contrattuale, il difensore andrà in scadenza a giugno 2023, e l'interesse del Barcellona sembravano presagire un addio ma gli scarsi progressi sul fronte catalano e un rinnovo che sembra impossibile portano a pensare che il franco-senegalese possa giocare anche la prossima stagione con la maglia azzurra per poi andarsene a parametro zero. © Getty Images

Il Mattino analizza la questione, sottolineando come la richiesta di De Laurentiis per Koulibaly sia di 40 milioni di euro mentre il Barça, che comunque non ha margini di manovra ampi sotto il profilo finanziario e reputa prioritarie altre situazioni (vedi Lewandowski), non si spinge oltre i 25-30.

Dall'altra parte, nei prossimi giorni è previsto un contatto tra Ramadani, agente del giocatore, e il presidente del Napoli per capire se ci sono margini per un rinnovo di contratto. Sarebbe anche una scelta di vita visto che De Laurentiis proporrà cifre al ribasso rispetto agli attuali 6 milioni visto che il club ha la missione di abbassare il monte stipendi: accettando, Koulibaly sposerebbe il progetto "a vita", ma al momento non sembra l'ipotesi più probabile.