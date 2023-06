Il Bayern molla Osimhen e punta su Kane: offerti 70 mln al Tottenham

cambio di rotta

Proposta respinta dagli Spurs. Il club bavarese avrebbe già informato l'entourage del nigeriano del Napoli

© Getty Images Il Bayern Monaco molla la presa sull'attaccante del Napoli Victor Osimhen e punta deciso su Harry Kane. È la punta del Tottenham l'obiettivo principale per l'attacco del club bavarese, che avrebbe già presentato un'offerta ufficiale di 70 milioni di euro più bonus. Cifra ritenuta non sufficiente dagli Spurs e rispedita al mittente. Come riferisce Sky Sport in Germania, il Bayern avrebbe già ottenuto il gradimento al trasferimento da parte del giocatore ed è ottimista sulla riuscita dell'operazione per meno di 100 milioni di euro.

La dirigenza del Bayern Monaco avrebbe già informato l'entourage di Osimhen della scelta caduta su Kane. Il 29enne attaccante inglese ha ancora un anno di contratto con gli Spurs e per il momento non ci sono accordi per un possibile rinnovo.