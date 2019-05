Napoli, dopo Ilicic anche Castagne: intesa di massima col giocatore

21/05/2019

Con il secondo posto in cascina e la conferma di Ancelotti in panchina, il Napoli pensa già al mercato estivo e accelera in direzione Bergamo. Dopo aver trovato un'intesa con Ilicic sulla base di un contratto di triennale a 2,2 milioni di euro a stagione, il club di De Laurentiits avrebbe trovato l'accordo anche con Timothy Castagne , laterale difensivo che può giocare su entrambe le fasce. Ora per portare sotto il Vesuvio entrambi i giocatori nerazzurri, i partenopei dovranno trattare ufficialmente con l' Atalanta .

L'accordo con il belga è stato raggiunto sulla base di un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione (destinati a salire con il passare delle stagioni) e ora come detto resta da trovare l'intesa con l'Atalanta, che ha già manifestato interesse per tre giocatori che potrebbero entrare nelle trattative per Ilicic e Castagne: Adam Ounas, Roberto Inglese e Simone Verdi (il cui stipendio però spaventa i nerazzurri). In caso di divorzio da Castagne, il club bergamasco come sostituto pensa a Lazzari della Spal: i contatti sarebbero già stati avviati.