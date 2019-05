Napoli, intesa con Ilicic: manca l'accordo con l'Atalanta

20/05/2019

Stretta del Napoli per Josip Ilicic . Cristiano Giuntoli e l'entourage del giocatore avrebbero già raggiunto infatti un'intesa sulla base di un contratto di tre anni a 2,2 milioni di euro a stagione . Per chiudere la trattativa a questo punto mancherebbe solo il via libera dell'Atalanta . Per il cartellino dello sloveno De Laurentiis ora dovrà trattare con la Dea: sarebbe pronto a mettere sul piatto 12 milioni di euro .

In attesa della fine della stagione, dunque, il Napoli si porta avanti sul mercato. Oltre al pressing per Theo Hernandez, si registra infatti un deciso affondo anche per l'attacco sul fronte Ilicic. In scadenza con la Dea nel 2020, il giocatore avrebbe già detto sì ad AdL, lasciando ai dirigenti azzurri il compito di perfezionare l'affare con l'Atalanta dopo l'ultima giornata. Il Napoli, infatti, avrebbe deciso di affrontare concretamente la questione soltanto al termine della stagione per non disturbare i bergamaschi nella lotta per un posto in Champions. Conti alla mano, per Ilicic De Laurentiis è pronto a sborsare 12 milioni di euro, ma nella trattativa potrebbe essere inserito anche Roberto Inglese, attaccante di proprietà del Napoli quest'anno in prestito al Parma.