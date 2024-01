Mercato Napoli, ufficiale l'arrivo di Hamed Traoré. De Laurentiis gli dà il benvenuto

AFFARE FATTO

L'ex centrocampista del Sassuolo si trasferisce in prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto a 25 milioni di euro

Hamed Traoré è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il talento ivoriano, passato anche da Sassuolo ed Empoli, si trasferisce in prestito dal Bournemouth con cui ha collezionato solo 10 presenze nelle ultime due stagioni. "Benvenuto Hamed" ha twittato il presidente Aurelio De Laurentiis per ufficializzare il trasferimento del giocatore per il quale il Napoli vanta un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Tempo di visite mediche, invece, per Ngonge fissate per giovedì.

Traoré che aveva svolto le visite mediche a Villa Stuart si è spostato poi in città per firmare il contratto che lo legherà al Napoli e attenderà il resto dei compagni attualmente in Arabia Saudita e impegnati nella Supercoppa italiana. Il Napoli potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, mentre in caso di mancata volontà di tenere il giocatore a fine prestito la società azzurra dovrà riconoscere un indennizzo economico al Bournemouth.

Non solo Traorè, il mercato del Napoli continua spedito e ben presto un volto nuovo sarà a disposizione di Mazzarri. Si tratta di Cyril Ngonge del Verona per il quale la società azzurra ha trovato un accordo. L'attaccante belga giovedì svolgerà le visite mediche di rito.