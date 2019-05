Mercato Napoli: Diego Costa per l'attacco

07/05/2019

Diego Costa è l'ultima idea di mercato per il Napoli della prossima stagione. Nonostante la conferma di Milik accertata da Ancelotti , la società azzurra sta lavorando sul mercato per affidare al tecnico un altro centravanti di livello internazionale. Il brasiliano non rientra nei piani di Simeone e dell'Atletico Madrid per la prossima annata e il ds Giuntoli sta sondando il terreno per la trattativa. Stuzzica anche il ritorno di Zapata .

La trattativa per portare il brasiliano - che difende i colori della Spagna nel calcio - al San Paolo non sarebbe delle più semplici dal punto di vista economico, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport ci sarebbe già il gradimento del giocatore al trasferimento a Napoli. La formula ipotizzata da Giuntoli sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.



Anche in Serie A però le alternative non mancano, ma se la pista Immobile col passare delle settimane si sta spegnendo, è tornata d'attualità la posizione di Duvan Zapata. Per il colombiano, protagonista dell'Atalanta di Gasperini, sarebbe un ritorno e il suo rapporto con l'ambiente, come riporta il Mattino, è rimasto ottimale. Zapata tornerebbe volentieri a Napoli, ma è prematuro parlare di trattativa.