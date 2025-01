Il Napoli prova un doppio colpo: tutto su Comuzzo e Garnacho

Comuzzo, come detto, sarebbe felicissimo di trasferirsi a Napoli, ma la quadra con la Fiorentina non è ancora stata trovata. Gli azzurri hanno messo sul piatto 30 milioni più bonus, i viola ne chiedono 40. C'è, insomma, ancora distanza, anche se i continui contatti tra i club lasciano pensare che si possa trovare una giusta mediazione e chiudere l'affare. I tempi? Oggi potrebbe già essere il giorno giusto.



Decisamente più tortuosa la pista che porta a Alejandro Garnacho. In Argentina, come ricorda Il Mattino, qualcuno dà già l'affare per concluso. La verità, però, è che il Manchester United non si è ancora mai mosso dalla richiesta di 70 milioni e, d'altra parte, il Napoli non è ancora mai salito sopra quota 60. Anche in questo caso la distanza non è abissale, ma lo sforzo di Aurelio de Laurentiis, arrivato appunto all'offerta di cui sopra, ha tutta l'aria di essere definitivo. Insomma, 60 milioni o nulla. Nel frattempo Manna si è mosso alla ricerca di eventuali alternative, individuate nel belga dell'Anderlecht Francis Amuzu. Il costo, 8 milioni, è evidentemente differente, come differente è il livello tecnico rispetto a Garnacho. Conte si accontenterebbe?