Il Napoli pensa a Dia: una clausola lo libera dalla Salernitana

NAPOLI

Entro il 20 luglio il giocatore si libera per 25 milioni: gli azzurri stanno valutando il possibile acquisto

Prima la questione Giuntoli, poi il mercato. La situazione del ds, inseguito dalla Juve e pronto più o meno a tutto per liberarsi dal Napoli, sta di fatto bloccando il mercato dei campioni d'Italia che, però, pur senza muovere quasi nulla, si stanno guardando attorno alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tra questi è finito nel mirino degli azzurri Boulaye Dia, appena riscattato dalla Salernitana dopo un campionato extra-lusso da 16 gol, ha una clausola nel contratto con i granata che lo libera, entro il 20 luglio, per 25 milioni. Non una cifra particolarmente bassa, ma ridotta, questo è certo, rispetto alle richieste della Salernitana.

Tanto più che l'alternativa resta David del Lille, bottega notoriamente cara, e che l'attaccante dei francesi, pur di grande qualità, non ha esperienza nel nostro campionato. Esperienza che invece non manca alla punta della Salernitana.

Al momento il Napoli non si è mosso ufficialmente, ma non è escluso che lo possa fare presto, anche perché, di fatto, gran parte del mercato degli azzurri ruota attorno a Osimhen, inseguito dai maggiori club europei e, in caso di offerta monstre, considerato cedibile. Dovesse partire il nigeriano, è evidente che Aurelio de Laurentiis dovrebbe garantire a Garcia un sostituto all'altezza. E che, per non farsi trovare impreparato, stia già sondando il terreno alla ricerca di nuovi attaccanti.