Napoli-Zhegrova, l'intermediario svela: "Doveva arrivare in estate, poi..."

Serxhio Mezi, intermediario di Edon Zhegrova, è intervenuto a Stile Tv raccontando qualche retroscena con al centro il talento del Lille: "Noi abbiamo avuto già un contatto quest’estate col Napoli, avevano stabilito un accordo tra gentleman con il club che ha messo in parcheggio il ragazzo aspettando la partenza di Kvara. Poi però non è andata a buon fine. Adesso invece la vedo difficile, ci è arrivata anche una proposta concreta del Barcellona. A novembre ci siamo di nuovo incontrati ma il Lille non ha voluto cederlo".