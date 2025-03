Non c'è ancora una trattativa in corso, ma Ange-Yoan Bonny è sicuramente un nome molto considerato tra i profili scelti dal Napoli per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto i partenopei avrebbero chiesto informazioni al Parma sull'attaccante classe 2003. Giovanni Manna sta lavorando per aggiungere una pedina al reparto offensivo: oltre al francese, il direttore ex Juventus starebbe seguendo con attenzione Lorenzo Lucca.