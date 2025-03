Napoli, Sugawara tra i nomi per la fascia destra

Era stato un obiettivo dell'Inter, oggi viene seguito dal Napoli. Yukinari Sugawara è un forte candidato per ricoprire il ruolo di esterno destro nel 352 di Antonio Conte. In quella zona di campo i partenopei possono fare affidamento solo su Matteo Politano: troppo poco in vista di una stagione in cui il Napoli dovrà affrontare anche le coppe europee. Per questo il giapponese è entrato nella shortlist di Giovanni Manna: il classe 2000 in estate è passato dall'Az al Southempton per 7 milioni. Con una retrocessione ormai quasi certa, il giapponese potrebbe decidere di cambiare aria dopo appena 12 mesi: secondo quanto riportato da Matteo Moretto il Napoli lo tiene d'occhio per l'estate.